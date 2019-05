Caracas. Nach einer Abriegelung des Parlamentsgebäudes gibt sich der von der Opposition dominierte Kongress in Venezuela kämpferisch. Parlamentspräsident Juan Guaidó warf der Regierung von Nicolás Maduro Einschüchterungsversuche vor und betonte, die Sitzungen würden wie geplant abgehalten. »Wir werden weiter für eine Lösung der Krise in Venezuela arbeiten«, sagte er am Dienstagabend (Ortszeit) auf einer in den sozialen Medien übertragenen Pressekonferenz.

Zuvor hatten Sicherheitskräfte und gepanzerte...