Großes Talent: Linus Weber will sich lieber im Ausland zum Leistungsträger weiterentwickeln. Er verlässt Berlin – vermutlich in Richtung Italien. Foto: imago/Sebastian Wells

Wenn Meistertitel gefeiert werden, ist die Stimmung normalerweise ausgelassen. Am Dienstagabend war das in der Berliner Max-Schmeling-Halle die meiste Zeit nicht anders. Sekt- und Biergläser waren gefüllt, die Ballermannhits dröhnten aus den Boxen, und die Mannschaft des Volleyballmeisters BR Volleys wurden frenetisch von 500 Fans gefeiert. Manager Kaweh Niroomand lag trotz aller Feierlaune aber etwas auf der Leber, und so brachte er die Menge sogar dazu zu buhen.

Als Sponsoren, Anhänger und Journalisten erfahren wollten, welche Spieler Niroomand für die kommende Saison zum Bleiben überreden konnte, zog der erst mal über die Zunft der Spielerberater her. Die würden schon mitten in der Saison über Wechsel sprechen wollen, hätten ohnehin nur Transfers im Sinn, denn damit verdienten sie ihr Geld, und so müsse man sich von der Vorstellung verabschieden, eine gute Mannschaft über Jahre zusammenhalten zu können. »Mit der letzten Spieler...