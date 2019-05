Sotschi. Die USA haben sich nach eigenen Angaben mit Russland auf einen Weg geeinigt, um die festgefahrene Suche nach einer politischen Lösung in Syrien wieder voranzubringen. Das erklärte US-Außenminister Mike Pompeo am Dienstag nach einem Treffen mit dem dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi. Im Mittelpunkt steht dabei offenbar das Komitee zur Entwicklung einer Nachkriegsverfassung. Hier hatte es bisher Konflikte um die Zusammensetzung des Gremiums gegeben. Pompeo verwies auf die UN-Resolution 2254 aus dem Jahr 2015. AFP/nd Kommentar Seite 10