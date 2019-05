Kolkata. Zusammenstöße zwischen Anhängern des indischen Regierungschefs Narendra Modi und der Opposition erhöhen die Anspannung im Land vor der letzten Runde der Parlamentswahl. Laut Medienberichten wurden nach Straßenkämpfen in Kolkata im Osten des Landes Dutzende Menschen verhaftet. Der Präsident von Modis hindu-nationalistischer BJP-Partei, Amit Shah, musste eine Wahlkampfveranstaltung in der Metropole im Bundesstaat Westbengalen unter Polizeischutz verlassen. In Westbengalen kommt es seit Beginn der sechs Wochen dauernden Parlamentswahlen zu Gewalt. Am Sonntag findet hier die letzte Wahlrunde statt. In Indien wählen seit dem 11. April insgesamt 900 Millionen Menschen ein neues Parlament. AFP/nd