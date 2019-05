Oranienburg. Wegen zweier möglicher Bombenfunde muss der Oder-Havel-Kanal am Freitag und Sonnabend jeweils von 7 bis 17 Uhr für die Schifffahrt komplett gesperrt werden. Darüber informierte der Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg am Mittwoch. Die beiden Verdachtspunkte befänden sich zwischen Haveleck und Brücke (Kilometer 25,1 bis 25,3). Die Sperrung sei wegen der Arbeiten zur Errichtung von Spundwandkästen um die beiden Verdachtspunkte erforderlich. Weiterhin sei die Durchfahrt ausschließlich motorisierten Schiffen und nur mit reduzierter Geschwindigkeit - sechs Stundenkilometer - gestattet, wobei sich alle Personen unter Deck aufzuhalten haben. tm

