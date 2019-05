Rund 50 Spielhallen in mehreren Berliner Bezirken müssen wegen Unzuverlässigkeit des Betreibers geschlossen werden. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg hatte im April beschlossen, ihm die Betriebserlaubnis zu entziehen, teilte das Gericht am Mittwoch mit. Wie die »Berliner Morgenpost« berichtete, handelt es sich beim Betreiber um die Vulkan-Stern-Gruppe. Grund sei »eine Vielzahl von Verstößen«. Einem früheren langjährigen Geschäftsführer rechne das Gericht 110 Bußgeldverfahren und 69 mit Bußgeldern geahndete spielhallenrechtliche Verstöße zu. dpa/nd

