So mancher soll ihm abgeraten haben, zu dieser Veranstaltung zu kommen. Nun sei ein »ganz besonderer Ehrengast« doch in die »Höhle des Löwens« gekommen, wie es der LINKE-Finanzexperte Fabio De Masi ausdrückt: Braun gebrannt, mit zurück gegelten Haaren, Manschettenknöpfen am Hemd und einem breiten Lächeln im Gesicht sitzt Jörg Kukies ganz rechts auf dem Podium - seinerseits Ex-Investmentbänker bei Goldman Sachs und nun unter Olaf Scholz Staatssekretär im Bundesfinanzministerium.

Übernahmegerüchte bezüglich der Commerzbank

Das Thema der Veranstaltung ist etwas von den letzten Entwicklungen überholt worden. Unter dem Titel »Braucht Deutschland Bankenchampions?« diskutierte man bei der Linksfraktion im Bundestag vergangenen Montag. Als die Einladung verschickt wurde, loteten Deutsche Bank und Commerzbank die Möglichkeiten einer Fusion aus. Doch inzwischen wurde diese abgeblasen. Ein Zusammenschluss würde »keinen ausreichenden Mehrwert bieten...