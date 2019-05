Brüssel. Tausende Gemeinden in Europa können auf Kosten der EU an öffentlichen Orten kostenloses WLAN einrichten. In einer zweiten Ausschreibungsphase seien 3400 Bewerber für das Förderprogramm WiFi4EU ausgewählt worden, teilte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel mit. Sie erhalten einen Gutschein im Wert von je 15 000 Euro. Damit soll die Einrichtung von Hotspots an öffentlichen Plätzen, in Rathäusern, Bibliotheken und Museen oder in Parks finanziert werden. Nach Plänen der EU-Kommission sollen in der EU bis 2020 bis zu 9000 kostenlose WLAN-Zugänge an öffentlichen Plätzen entstehen. 120 Millionen Euro stehen dafür bereit. Zwei weitere Ausschreibungen sind noch geplant. dpa/nd