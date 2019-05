Berlin. Einstimmig hat sich die Delegiertenversammlung der Ärztekammer Berlin in der vergangenen Woche für eine finanzielle Förderung des »Lern- und GeDenkOrtes Alt Rehse« ausgesprochen. Die Unterstützung liegt bei 5000 € jährlich. Der Ort Alt Rehse in Mecklenburg-Vorpommern unweit von Neubrandenburg war von 1935 bis 1942 Standort der NS-»Führerschule der Deutschen Ärzteschaft«. Die Gutshaus Alt Rehse gGmbH will ein Studien- und Seminarzentrum errichten, welches neben einer Dauerausstellung Ärztinnen und Ärzten Veranstaltungen zum übergreifenden Thema »Medizinethik in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft« anbietet. nd