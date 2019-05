Demonstranten schwenken die sudanesische Flagge vor dem Hauptquartier des Militärs in Khartum, Sudan. Foto: AFP/Ozan Kose

Khartum. Der Stabschef des sudanesischen Militärrats, General Yasser Atta, hat auf einer offiziellen Pressekonferenz am Mittwoch verkündet, dass man sich nun endlich einig sei: Vertreter der Protestbewegung und der Militärrat werden Sudan gemeinsam in einer dreijährigen Übergangsphase regieren. Die »Allianz für Freiheit und Veränderung« - ein Bündnis diverser Gewerkschaften, Parteien, Aktivisten und Bauernverbände - soll dabei 67 Prozent der 300 Abgeordneten im Parlament stellen und somit über eine Zwei-Drittel-Mehrheit verfügen. Am Ende dieser P...