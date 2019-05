Protest vor den Jugendzentren Potse und Drugstore Foto: nd/Ulli Winkler

Fast ein halbes Jahr, nachdem die Potse, das älteste Jugendzentrum Berlins, die Schlüsselübergabe für die Räume in der Potsdamer Straße 180 verweigert hat, wurde ihnen nun die Räumungsklage zugestellt. Die Kollektive Potse und Drugstore kritisieren in einer Mitteilung, dass sie aus den Räumlichkeiten ausziehen sollen, obwohl keine Ersatzräume zur Verfügung stünden. »In vorauseilendem Gehorsam hat der Jugendstadtrat für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg eine Räumungsklage gegen das selbstverwaltete und autonome Jugendzentrum Potse eingereicht, obwohl er in vorherigen Gesprächen und Interviews beteuert hat, dass niemandem (inklusive ihm) an einer Räumung gelegen sei«, kritisieren die Jugendlichen am Mittwochnachmittag.

Jugendstadtrat Oliver Schworck (SPD) zeigte sich am Donnerstag irritiert von den Äußerungen der Jugendlichen. So zahle der Bezirk seit Auslaufen des Mietvertrags Ende Dezember letzten...