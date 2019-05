Sanaa. Zwei Tage nach einem Drohnenangriff der Huthi-Miliz auf eine Ölpipeline in Saudi-Arabien haben Kampfflugzeuge der von Riad angeführten Militärallianz am Donnerstag Stellungen der Rebellen im Jemen bombardiert. Bei den Luftangriffen seien unter anderem Ziele in der von den Huthis kontrollierten Hauptstadt Sanaa getroffen worden, sagte ein Vertreter der Koalition in Riad der Nachrichtenagentur AFP. AFP/nd