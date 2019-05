Berlin. Der Zentralrat der Juden hat den Springer-Chef Mathias Döpfner am Donnerstag für sein Engagement für die jüdische Gemeinschaft und den Staat Israel geehrt. Döpfner erhält dabei den mit 10 000 Euro dotierten Leo-Baeck-Preis. Der Vorstandschef des Medienhauses Axel Springer habe den Kampf gegen Antisemitismus zu seinem persönlichen Anliegen gemacht, hatte Zentralratspräsident Josef Schuster die Ehrung begründet. Die Laudatio hielt der Präsident des internationalen Dachverbandes Jewish World Congress, Ronald S. Lauder. dpa/nd

