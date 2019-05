Im Jahr 2018 waren Fahrradfahrer in Berlin in 8000 Verkehrsunfälle verwickelt. Dabei starben elf Radfahrer, fast 750 wurden schwer verletzt. Eine der häufigsten Ursachen war unachtsames Rechstabbiegen von Kraftfahrern. Vor allem Lastwagenfahrer übersehen dabei immer wieder geradeausfahrende Radler, die auf Radstreifen oder Fahrradwegen Vorfahrt haben. Foto: Die hierzulande vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) veranstaltete Gedenkfahrt führte vorbei an Orten, an denen weiß angestrichene sogenannte Geisterräder an verstorbene Radfahrer erinnern, wo die Fahrt unterbrochen wurde. »Trotz grünem Verkehrssenat, Mobilitätsgesetz und der Vision Zero als Leitlinie aller Planungen wird Radfahren in Berlin nicht sicherer«, so ein ADFC-Sprecher. Der verkehrspolitische Verein fordert neben der Entschärfung gefährlicher Kreuzungen und Schrittgeschwindigkeit beim Abbiegen auch Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit in der Stadt. tm mit dpa Foto: Bjoern Kietzmann

Rund eintausend Menschen, viele von ihnen weiß gekleidet, haben sich am Mittwochabend mit ihren Fahrrädern am Brandenburger Tor eingefunden. Sie waren gekommen, um am »Ride of Silence« teilzunehmen, der weltweit zum 16. Mal und inzwischen in mehr als 300 Städten veranstaltet wurde. Mit dem Fahrradkonvoi, der in Berlin zum fünften Mal in Folge stattfand und vom Pariser Platz zum Roten Rathaus führte, wollten sie schweigend an die im Berliner Verkehr tödlich verunglückten ...