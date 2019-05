Die Wohnungsbauzahlen in Berlin sind im vergangenen Jahr weiter gestiegen. 16 706 Wohnungen sind 2018 in Berlin errichtet worden. Das sind 1037 Wohnungen mehr als im Jahr zuvor, teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Donnerstag mit. Demnach wurden im Neubau 14 463 Wohnungen fertiggestellt, das sind 12,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Auch der Zuwachs im Bereich der Mehrfamilienhäuser ist weiter gestiegen. So wurden im Neubau insgesamt 12 858 Wohnungen, 12,7 Prozent mehr als 2017, errichtet. »Das ist eine gute Nachricht für Wohnungssuchende in unserer Stadt«, erklärte dazu Katrin Lompscher (LINKE), Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen. dpa/nd