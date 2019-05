Reno Hölzke Foto: dpa/Patrick Pleul

Reno Hölzke hat das Schlaubetal vor der Haustür. Der 49-jährige Familienvater lebt am Rande von Müllrose (Oder-Spree) und fühlt sich der Landschaft verbunden. Bereits zum zweiten Mal organisiert er einen »Tweed Ride«, zu dem sich am 18. Mai rund 100 Fans alter Fahrräder einfinden werden. In zeitgemäßen Kostümen radeln sie durchs Schlaubetal. »Der Trend kommt aus England. Dort lassen sich die Landbewohner nicht verstädtern, sondern leben ihre Traditionen«, erklärt Hölzke, der viele Freunde in London und Umgebung hat.

Im vergangenen Jahr probierte er mit dem »Tweed Ride« in Müllrose erstmals aus, ob das in Brandenburg ankommt. Rund 80...