Cottbus. Die Stadt Cottbus hat am Donnerstag ihr lange geplantes Sicherheitszentrum vorgestellt. Polizei und Ordnungsamt haben damit gemeinsam eine Anlaufstelle für Bürger eingerichtet. »Wir zeigen mehr offene Präsenz«, sagte Ordnungsamtsleiter Thomas Bergner (CDU) und sprach von einer »neuen Qualität« für die Sicherheit in der Stadt. Jeweils ein Polizist und ein Ordnungsamtsmitarbeiter werden in dem Zentrum in der Innenstadt täglich von 10 bis 20 Uhr ansprechbar sein. Die Räume mit 70 Quadratmetern sollen zudem als Lagezentrum und Einsatzzentrale für Großveranstaltungen dienen und Rückzugsort für Einsatzkräfte sein. Auch die zusätzliche Streife aus Polizei und Ordnungsamt, die seit Monaten in der Stadt unterwegs ist, soll sich dort aufwärmen können. Derzeit laufen noch Umbauarbeiten. Das Zentrum soll Ende Juni eröffnet werden. dpa/nd