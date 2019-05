Was soll das sein

Neustadt-Glewe. In der Festivalszene wird Unverständnis für das Nein der »Fusion«-Veranstalter zu Polizeipräsenz auf dem Gelände laut. Sebastian Eggert, Veranstalter des größten Festivals für elektronische Musik im Norden, dem »Airbeat One« in Neustadt-Glewe (Landkreis Ludwigslust-Parchim), sagte am Donnerstag, auf dem Festival mit 55 000 Besuchern pro Tag sei die Polizei seit Jahren präsent, unter anderem mit einer mobilen Wache. »Die Präsenz der Polizei ist uns wichtig«, sagte er. Die Veranstalter wollten, dass die Gäste vier Tage gut auf dem Flugplatz von Neustadt-Glewe feiern könnten und sicher wieder nach Hause kämen. dpa/nd