SPD und Grüne verlieren an Zustimmung / Rot-Rot-Grün bei 55%

Der Absturz der SPD setzt sich in Bremen fort - die LINKE erreicht laut Umfrage 15 Prozent

In Bremen und Niedersachsen will der Verfassungsschutz die AfD-Jugend observieren

Bremen. Kurz vor der Landtagswahl in Bremen liegt die CDU nach einer Umfrage weiter knapp vor der regierenden SPD. Nach dem ZDF-Politbarometer käme die CDU auf 26 Prozent und die SPD auf 24,5 Prozent. Die Grünen hätten demnach ein Ergebnis von 18 Prozent, die Linkspartei 12 Prozent, die AfD 8 Prozent, die FDP 5,5 Prozent. Im kleinsten Bundesland wird am 26. Mai eine neue Bürgerschaft gewählt. dpa/nd

Vertreterin des Kurznachrichtendienstes gesteht in einer Ausschusssitzung im Bundestag Fehler ein

