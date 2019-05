Berlin. Mehr als eine Million Menschen sind laut Gewerkschaftsangaben in ganz Brasilien gegen Einschnitte im Bildungsbereich auf die Straße gegangen. Allein in São Paulo nahmen am Mittwoch 250 000 Studenten, Lehrer und Schüler teil, wie die Zeitschrift »Carta Capital« berichtete. I...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.