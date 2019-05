Ausstellung zu »Antisemitismus in der deutschen Linken«.

Nach Ansicht des Zentralrats der Juden in Deutschland richtet sich die Kritik der BDS-Kampagne aber nicht nur gegen die Politik Israels, sondern gegen alle in Israel lebenden Menschen. Die Stoßrichtung der BDS-Bewegung sei deshalb »unzweifelhaft antisemitisch«, erklärte Zentralrats-Präsident Josef Schuster kürzlich.

Die AfD verlangt ein Verbot der Bewegung. Die LINKE pocht darauf, »jeden Antisemitismus in BDS-Aufrufen« zu verurteilen. Am Freitag befasst sich der Bundestag damit.

Die Bewegung sei mitnichten ungefährlich und agiere in ihren Zielen und Methoden antisemitisch, so Klein. Man müsse nun einen guten Weg finden, dem Willen des Bundestags, durch Regierungshandeln zu entsprechen.

»Wir müssen jeder Form von Antisemitismus entgegentreten, auch wenn sie vermeintlich harmlos wirkt. Die Umsetzung der Ziele der BDS-Bewegung würde das Existenzrecht Israels in Frage stellen«, sagte Felix Klein der Deutschen Presse-Agentur (dpa).

Berlin. Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung hat den Antrag mehrerer Parteien im Bundestag zur BDS-Bewegung begrüßt. CDU, CSU, SPD, FDP und Grüne fordern die Bundesregierung in einem gemeinsamen Antrag auf, der BDS-Bewegung Unterstützung und finanzielle Förderung zu versagen.

Klein: Bewegung sei mitnichten ungefährlich und agiere in ihren Zielen und Methoden antisemitisch

