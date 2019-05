Rega Hasan ist mit seiner Familie aus Erbil, Irak nach Deutschland geflüchtet. Mittlerweile ist er deutscher Staatsbürger und wird am 26. Mai zum ersten Mal an der EU-Wahl teilnehmen. Foto: PhotoFawkes

Sie sind vor 18 Jahren als Siebenjähriger mit Ihren Eltern nach Deutschland geflüchtet. Was war die größte Herausforderung?

Eine der größten war eigentlich die Flucht selbst, da es keine bekannten Routen vom Irak nach Deutschland gab und sie meine Familie ziemlich viel Geld gekostet hat. Hätten meine Eltern in Irak nicht gut verdient und gespart, wäre die Flucht nach Deutschland gar nicht für uns möglich gewesen. Die Flucht ist immer noch wie ein Film abgespeichert, ich kann mich an jedes einzelne Detail erinnern, beispielsweise wie wir durch Wälder liefen, wo wir übernachtet haben und diese Unsicherheit, die durch die Flucht entstanden ist. Ich war vermutlich einfach überfordert und wusste nicht, wo wir hingehen, was mit uns passiert und passieren wird.

In Deutschland angekommen war dann alles gut?

Ich war damals sehr jung, so dass ich mich schnell an ein neues Umfeld gewöhnen konnte. Aber die deutsche Sprache hat mir s...