Die Sonntagsfrage im bezahlten Fußball lautet: Paderborn oder Union? Wer schafft es direkt in die erste Fußball-Bundesliga? Union Berlin war noch nie da. Es wäre der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte - im Westen. Der größte Erfolg im Osten war der Gewinn des FDGB-Pokals am 9. Juni 1968, übrigens ein Sonntag (2:1 gegen Carl Zeiss Jena). Das Foto zeigt die damalige Mannschaft mit der 40 Kilo schweren Trophäe. Jena war Meister und Favorit. Union lag schon in der ersten Minute mit 0:1 hinten und drehte dann alles zum Guten....

