Frank Imhoff ist kein Mann der großen Emotionen. In der Sitzung der Bremischen Bürgerschaft vom 13. Dezember ratterte der CDU-Parlamentsvizepräsident mit norddeutschem Dialekt die Tagesordnungspunkte herunter, die ohne Debatte beschlossen wurden. Interessant wurde es beim Punkt 68. Der Antrag lautete: »Das eigene Geschlecht - eigene Entscheidung: Geschlechtszuweisende Operationen an intergeschlechtlichen Kindern verbieten.« Gestellt hatte ihn die Linksfraktion, und er wurde mit großer Mehrheit - unter anderem von den Koalitionsfraktionen der SPD und der Grünen - angenommen.

Eine solche Einheit war in dieser Legislaturperiode kein Einzelfall. »Zwischen SPD, Grünen und uns existiert grundsätzlich ein kollegiales Verhältnis. Insbesondere in den letzten Wochen wurden mehrere Anträge von uns in der Bürgerschaft angenommen«, sagte die Linksfraktionschefin und Spitzenkandidatin für die Bürgerschaftswahl, Kristina Vogt, dem »neuen deutsch...