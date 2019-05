Foto: imago images / ULMER Pressebildagentur

An Samuel Osei Kuffour wird dieser Tage in München oft erinnert, an jenen »Sammy«, der zwischen 1993 und 2005 für den FC Bayern verteidigte, abgesehen von einer halbjährigen Leihe an den 1. FC Nürnberg 1996. Kuffour hat den Fans bei der Meisterfeier 2000 aus der Seele gesungen, als er zum Mikrofon griff und die Zuhörer mit einer leicht verunglückten Forderung beglückte: »Rot-weiße Trikot, wir wolle rot-weiße Trikot, rot-weiße Triiikooot, wir wolle rot-weiße Triiikooot.« Sein Singsang ist ins Liedgut der Fans eingegangen, immer wieder erinnern sie an die Zeilen, damit der Verein diesem Wunsch bei der Gestaltung der Arbeitskleidung nachkommen möge. Das hat auch diesmal nicht geklappt. Das Trikot der kommenden Saison werden die Kicker des FC Bayern an diesem Samstag beim Ligafinale gegen Eintracht Frankfurt erstmals tragen, wenn es darum geht, den 29. Meistertitel der Münchner zu erringen. Doch weil das neue Trikot abgesehen von den weiße...