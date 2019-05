Fährt selbst mit Bio-Gas: firmeneigener »Verbio Gas«-Transporter vor der Ethanolanlage in Schwedt Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bei der Einfahrt zum Gelände der PCK-Raffinerie und des Bio-Kraftstoffproduzenten Verbio in Schwedt heißt es geduldig warten. Hier wird jedes Fahrzeug, ob Tanklaster, Transporttruck oder Bus, penibel kontrolliert, bevor es passieren darf. Ein Verkehrsschild am Schlagbaum signalisiert unmissverständlich: Hier herrscht striktes Alkoholverbot. Das hat schon was, denn das gilt auch für die Verbio Ethanol Schwedt GmbH, die hier allerdings hochreinen Alkohol produziert.

Darauf bei einem Rundgang auf dem Betriebsgelände angesprochen, freut sich Geschäftsführer Klaus-Dieter Bettien. Zwar hatte die Agentur für Erneuerbare Energien den Besuch unter das Thema Mobilität gestellt, aber da es dem besseren Verständnis dient, erläutert er: »Unser Ausgangsprodukt ist Bioethanol. Vom Prinzip her funktionieren wir hier zunächst wie eine Schnapsbrennerei.« Grundstoff ist vor allem Roggen, der zu Maische verarbeitet, vergoren, destilliert und gereinig...