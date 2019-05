Was soll das sein

Neubrandenburg. In Mecklenburg-Vorpommern bekommt eine weitere Stadt einen Zusatznamen: Die Stadtvertreter in Neubrandenburg stimmten mit großer Mehrheit für die Bezeichnung »Vier-Tore-Stadt«. Damit soll auf die rund zwei Kilometer lange und fast geschlossene, denkmalgeschützte, mittelalterliche Stadtbefestigung hingewiesen werden. Sie besteht aus Backsteinmauer, grünem Wall, kleinen Wiekhäusern, also Verteidigungsbauten, und mehreren Stadttoren. Experten erhoffen sich dadurch eine größere Bekanntheit der ostmecklenburgischen Stadt. Bei einer Umfrage hatten sich 90 Prozent der Teilnehmer diesen Zusatznamen entschieden. dpa/nd