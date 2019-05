Bamako. Bei zwei Angriffen auf die UN-Friedensmission in Mali sind ein Blauhelmsoldat aus Nigeria getötet und mehrere verletzt worden. Bewaffnete hätten die Truppe in Timbuktu, im Norden des Landes, angegriffen, sagte Stéphane Dujarric, Sprecher des UN-Generalsekretärs António Guterres. Neben dem getöteten Soldaten seien auch drei Nigerianer verletzt worden. Zudem wurden in der Region Kidal nahe der Grenze zu Algerien drei Soldaten aus Tschad verletzt, als ihr Fahrzeug über einen Sprengsatz fuhr. dpa/nd