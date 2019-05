Herr Mosekund hatte sich zu einem Wochenendausflug ans Meer entschlossen. Von Vorfreude erfüllt, saß er im Bahnabteil, als der Zugbegleiter die Fahrkarten kontrollieren wollte. »Werden wir pünktlich sein?«, fragte Herr Mosekund. »Wie es aussieht, ja«, antwortete der Mann. »Keine Baustellen unterwegs?«, hakte Herr Mosekund nach. »Nein, davon ist mir nichts bekannt«, sagte der Mann. »Und Wetterunbilden drohen auch nicht?«, wollte Herr Mosekund wissen. »Nein, nichts, was die Fahrt beeinträchtigen würde«, erklärte der Mann, »sonst noch Fragen?« - »Nein, danke«, erwiderte Herr Mosekund, »ich wollte nur sichergehen. Sie wissen doch: Reisende soll man nicht aufhalten.«

