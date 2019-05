Unklare Perspektive der Ostsee-Erdgastrasse Nord Stream 2 Foto: dpa/Jens Büttner

Die USA setzen dem Bau der Pipeline Nord Stream 2 massiven Widerstand entgegen, drohen gar mit neuen Sanktionen. Auch osteuropäische Staaten wie die Ukraine, Polen und die Slowakei bremsen. In diesem schwierigen Umfeld beschäftigte sich am Donnerstag in Berlin eine von der Russischen Gasgesellschaft organisierte internationale Konferenz mit den Perspektiven der Energiekooperation zwischen Russland und der EU im Gasbereich.

Derartige Veranstaltungen könnte man als Lobbyaktivitäten abtun, ginge es nicht um lebenswichtige Fragen der europäischen Energieversorgung. Experten rechnen damit, dass in der Übergangsphase der Energiewende, in der Kohle- und Kernkraftwerke zunehmend stillgelegt werden, der Gasbedarf hoch bleibt und sogar weiter wächst. Sie verweisen darauf, dass ein verlässliches System der Energieversorgung nicht völlig auf erneuerbaren Energien beruhen könne. Zudem ermögliche Naturgas eine relativ schnelle Reduzierung der K...