Bremerhaven. Im Streit um offene Rechnungen bei der Sanierung des Segelschulschiffs »Gorch Fock« will eine Bremerhavener Werft das Schiff als Pfand benutzen, um einer drohenden Insolvenz zu entgehen. Laut »Spiegel« fordert die Bredo-Werft 4,3 Millionen Euro vom Bund. Das Schiff liegt bei ihr im Dock, wo es im Auftrag der inzwischen insolventen Elsflether Werft repariert wird. Sollte der Bund nicht zahlen, will die Werft das für 21. Juni geplante Ausdocken verhindern. »Wir sind bereit gegen die Zahlung von 4,3 Millionen Euro auszudocken«, teilte einer der beiden Geschäftsführer der Bredo-Werft, Dirk Harms, der Belegschaft mit. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Demonstrationen warnen vor Nationalismus und rufen zur Teilnahme an der EU-Wahl auf

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!