Frankfurt am Main. Die Debatte um ein Kopftuchverbot an Grundschulen hält an: Dass kleine Mädchen Kopftuch tragen, habe »mit Religion oder Religionsfreiheit nichts zu tun, das sehen auch viele Muslime so«, sagte CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer den Zeitungen der Essener Funke Mediengruppe. Sie halte eine »Debatte darüber, ob wir Kopftücher in Kindergarten oder Grundschule zulassen, für absolut berechtigt«. Dagegen sprach sich Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) gegen ein solches Verbot aus. »Wir müssen alle Mädchen darin stärken, zu selbstbewussten und unabhängigen Frauen heranzuwachsen. Ich habe Zweifel, ob eine Verbotsdebatte da hilft.« Der Präsident der Kultusministerkonferenz Alexander Lorz betonte: »Wenn sich Eltern auf die Freiheit der Religionsausübung berufen, hat unser Rechtsstaat wenig Handlungsmöglichkeiten. Ein gesetzliches Verbot dürfte vor dem Verfassungsgericht kaum bestehen. epd/nd