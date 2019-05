Rund 800 Bankbeschäftigte aus Berlin und Brandenburg haben sich am Freitag an der zentralen Demonstration und Kundgebung beteiligt. Anlass für den Warnstreik sind die stockenden bundesweiten Tarifverhandlungen für die 200 000 Beschäftigten bei den privaten und öffentlichen Banken. Die Gewerkschaft ver.di fordert sechs Prozent mehr Gehalt bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Ver.di will in den Gesprächen am Montag in Wiesbaden über eine deutliche Gehaltserhöhung, über Arbeitsbelastung und Weiterbildung verhandeln. dpa/nd