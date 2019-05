Dem »Isa« genannten, laut Polizei »stadtbekannten Türsteher« und Bewohner des linksradikalen Wohnprojekts Rigaerstraße 94 ist in einem Prozess wegen Körperverletzung die Untersuchungshaft erlassen worden. Es bestehe keine Fluchtgefahr, urteilte das Gericht am Freitag. Am 6. Mai war ihm der Haftbefehl für den Vorfall im Mensch Meier verkündet worden. »Isa« wird vorgeworfen, bei der Polizeirazzia Mitte April Beamte angegriffen zu haben. clk