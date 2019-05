Was soll das sein

Die argentinische Fußball-Legende Diego Maradona ist beim Filmfest Cannes mit einer Dokumentation geehrt worden. Der Film »Diego Maradona« feierte am späten Sonntagabend Premiere an der Croisette. Regisseur Asif Kapadia, der schon Dokus über den Rennfahrer Ayrton Senna und die Musikerin Amy Winehouse gedreht hat, zeigte das Werk außer Konkurrenz. Für die Dokumentation griff der britische Regisseur Kapadia auf Archivmaterial zurück. Er beleuchtet darin vor allem Maradonas Anfänge wie seine Zeit in Neapel. Für den Film habe er Maradona über 18 Monate hinweg mehrfach getroffen und interviewt, erzählte der Regisseur. dpa/nd