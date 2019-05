Es ist das Jahr 1887. In der Verbotenen Stadt im Zentrum Pekings wird das kaiserliche Siegel entführt. Der Hüter des Siegels bittet im Sterben liegend seine Tochter Chon Lin (Fann Wong), mit Hilfe ihres Bruders Chon Wang (Jackie Chan) (l.) den Mörder zu finden. Wang wendet sich an seinen Freund Roy O’Bannon (Owen Wilson) in New York City. Die drei verfolgen dann die Spur des Mörders im viktorianischen London. Foto: imago images/EntertainmentPictures

»Shanghai Knights«, Nitro, 20.15 Uhr