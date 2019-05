Das entschied der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe in einem am 9. April 2019 veröffentlichten Urteil (Az. X ZR 24/18) und stärkte damit die Rechte von Flugpassagieren.

Flugpassagieren steht nach EU-Recht eine Ausgleichszahlung zu, wenn ihr Flug am Zielort mehr als drei Stunden verspätet war oder sogar ganz annulliert wurde. 2016 hatte der BGH bereits entschieden, dass Flugpassagiere entsp...