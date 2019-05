Ein Zimmermann sagt den Richtspruch auf. Foto: Wilfried Neiße

»20 Jahre später« heißt ein Couplet von Otto Reutter aus den 1920er Jahren. Aber hier müsste es heißen: »25 Jahre später.« Für die Potsdamer Turner sollte ersten Plänen nach der Wende zufolge im Jahr 1994 die neue Turnhalle errichtet werden. Jetzt am Montag wurde endlich Richtfest gefeiert. Finanzminister Christian Görke (LINKE) kann sich noch gut an sein Sportstudium in Potsdam vor 30 Jahren erinnern. »Schon damals« sei davon die Rede gewesen, die alte Turnhalle abzureißen und eine neue zu bauen, äußerte er in seinem Grußwort zum Richtfest. »Was lange währt, wird endlich gut«, setzte Wissenschaftsstaatssekretärin Ulrike Gutheil hinzu.

Natürlich sind Hochschulbauten kompliziert, bedürfen einer Menge Absprachen, bestätigte Oliver Günther, Präsident der Universität Potsdam. Eine solche Überlänge des Baugeschehens dürfe sich aber nicht wiederholen. Dennoch freuten sich alle über das im Werden begr...