Das Literaturfestival LIT:potsdam hat in diesem Jahr rund 5000 Besucher angezogen. Darunter seien auch 44 Schulklassen mit insgesamt rund 1200 Schülerinnen und Schülern gewesen, teilte das Festival am Montag in Potsdam mit. Das mehrtägige Literaturfest ging am Sonntagabend mit einem Auftritt des Schriftstellers Christoph Ransmayr im Museum Barberini zuende. Weitere Gäste der verschiedenen Literaturveranstaltungen waren unter anderem Nino Haratischwili, Maria Cecilia Barbetta, Alexa Hennig von Lange, Karen Duve, der Bestseller-Autor Martin Walker und Robert Menasse, der als Writer in Residence zu dem Festival eingeladen war. Das Festival fand zum siebten Mal statt. epd/nd