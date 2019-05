Schwerin. Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern will mit den Kommunen einen Wohnungsbaufonds schaffen, über den Bauland vergeben und sozialer Wohnungsbau gefördert werden sollen. Hintergrund seien hohe Mieten in einigen Städten und sozial zunehmend homogene Stadtviertel, sagte SPD-Fraktionschef Thomas Krüger am Montag in Schwerin. Das Vorhaben solle in der nächsten Landtagssitzung vorgestellt werden. Nach Vorstellungen der SPD soll der Fonds Bauland etwa in Erbpacht an Wohnungsunternehmen vergeben, damit die Flächen dem Einfluss der Kommunen nicht entzogen werden. Zudem wolle man weg von der bisherigen Bezuschussung des Wohnungsbaus und stattdessen zinsgünstige Darlehen vergeben. dpa/nd