Leipzig. Nach dem schweren Busunglück auf der Autobahn 9 bei Leipzig mit einer Toten und neun Schwerverletzten geht die Suche nach der Ursache weiter. Der 59-jährige Fahrer konnte aufgrund seiner Verletzungen zunächst nicht befragt werden, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Halle. Die Polizei untersuche den Bus. Die Autobahnpolizei hatte am Sonntagabend erklärt, nach ersten Ermittlungen könnte ein sogenannter Sekundenschlaf des Fahrers zum Unfall geführt haben. Der Bus des Unternehmens Flixbus war am frühen Abend auf der A9 Richtung München bei Bad Dürrenberg an der Grenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt von der mittleren Spur nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und an der Böschung umgekippt. dpa/nd