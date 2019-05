Frankfurt am Main. Nach der Rückkehr der deutschen Wirtschaft auf den Wachstumspfad zum Jahresauftakt rechnet die Bundesbank mit einem Dämpfer im zweiten Quartal. Die Wirtschaftsleistung dürfte das im Winter erreichte Niveau, »das durch verschiedene Sondereffekte begünstigt worden war, wohl kaum überschreiten«, heißt es in dem am Montag veröffentlichten aktuellen Monatsbericht der Notenbank. Die Auftriebskräfte der stärker binnenwirtschaftlich orientierten Branchen seien zwar weiterhin intakt. Der Abschwung in der Industrie werde sich jedoch fortsetzen. »Dadurch ergibt sich insgesamt nach wie vor eine schwache konjunkturelle Grundtendenz«. Das Bruttoinlandsprodukt war im ersten Quartal 2019 gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent gestiegen. dpa/nd