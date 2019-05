Was soll das sein

Berlin. Mode- und Elektrogeschäfte verlieren immer mehr Umsatz an Onlineanbieter. Aber auch Wohn- und Einrichtungsgeschäften macht der Siegeszug des Internethandels zunehmend zu schaffen. Das geht aus dem am Montag veröffentlichten »Online-Monitor 2019« des Handelsverbandes Deutschland hervor. Nach Umsatz gerechnet werden inzwischen fast ein Drittel der Einkäufe von Elektrogeräten (31 Prozent) und mehr als ein Viertel aller Modeeinkäufe (27,7 Prozent) online erledigt - mit steigender Tendenz. Und der Onlinehandel ist dabei, weitere Branchen zu erobern. So mussten Wohn- und Einrichtungshäuser 2018 Umsatzeinbußen von rund 1,4 Milliarden Euro hinnehmen - ein Rückgang um 4,3 Prozent. Gewinner war auch hier die Onlinekonkurrenz mit einem Umsatzplus von zehn Prozent. dpa/nd