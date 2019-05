Mit einem Baseballschläger-Motiv als Wahlaufruf haben die Jusos in Berlin Kritik beim SPD-Landesverband ausgelöst. Landeschef Michael Müller, der auch Berlins Regierender Bürgermeister ist, teilte am Montag auf dpa-Anfrage mit: »Wir distanzieren uns ausdrücklich von dieser Form des Wahlkampfs. Das vorliegende Motiv kann als Aufruf zur Gewalt missverstanden werden.« Die Berliner Jugendorganisation der SPD hatten das Motiv auf ihrer Facebook-Seite gepostet. Es zeigt eine Frau im Kapuzenpulli mit Europa-Flaggen-Motiv, die einen Baseballschläger in der Hand hält. Daneben stehen die Wörter: »Nationalismus eiskalt abservieren!«. »Es ist provokant - und das war auch unsere Absicht«, so die Juso-Landesvorsitzende Annika Klose. dpa/nd