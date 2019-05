Hemmingen. Nach einem Anschlag auf das Haus eines jüdischen Ehepaares in Hemmingen (Region Hannover) fahnden Staatsanwaltschaft und Polizei nach den Tätern. Unbekannte hatten nach Polizeiangaben in der Nacht zu Samstag vor der Haustür einen Brand gelegt. Die Bewohner bemerkten die Überreste des Feuers am frühen Morgen. Die Flammen erloschen eigenständig. An der Haustür und der angezündeten Fußmatte entstand ein Sachschaden von 2000 Euro. Sowohl am Haus als auch an einer nahe gelegenen Gartenpforte fand sich in roter Farbe aufgesprüht der Schriftzug »Jude«. Vertreter aus Politik und Religion reagierten entsetzt auf die Tat. »Ich bin erschüttert über den Hass, der in diesem Brandanschlag offen zutage tritt«, sagte der evangelische Landesbischof Ralf Meister am Montag in Hannover. »Wir sind mit dem jüdischen Volk verbunden und verurteilen jede Form von Judenfeindlichkeit.« epd/nd