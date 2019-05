Berlin. Bei einer nicht repräsentativen Testwahl von Minderjährigen in Deutschland eine Woche vor der Europawahl haben die Grünen die meisten Stimmen bekommen. Beim Votum von gut 118 000 unter 18-Jährigen kamen sie auf 28,9 Prozent und sind mit deutlichem Vorsprung stärkste Kraft, teilten die Organisatoren der Wahl am Montag mit. Im Vergleich zur U18-Abstimmung vor der Europawahl 2014 gewannen sie gut zehn Prozentpunkte hinzu. Auf den zweiten Platz kommt die SPD mit 15,1 Prozent, vor der CDU/CSU mit 12,7 Prozent. An vierter Stelle liegen die LINKEN (7,0). dpa/nd