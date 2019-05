Der Mirower Buchhändler Peter Schmitt spricht bei einer Kundgebung für den Erhalt des Kultur- und Musikfestivals "Fusion". Rund 100 Menschen haben am Sonntag in Lärz (Mecklenburgische Seenplatte) gegen eine Polizeiwache und gegen Polizeistreifen auf dem alternativen «Fusion»-Festival protestiert. Foto: dpa/Bodo Marks

Erst gab die Polizei bekannt, dass sie eine Wache auf dem Gelände des unkommerziellen Musik- und Kulturfestivals »Fusion« Ende Juni aufstellen und auf dem Gelände patrouillieren will. Dann kam alles noch viel besser – Räumpanzer, Wasserwerfer, Einsatz von Bundeswehrsoldaten, 1000 Beamte vor Ort. Das angedachte Konzept der Polizei ist auf Eskalation ausgerichtet. Neubrandenburgs Polizeipräsident Nils Hoffmann-Ritterbusch hat damit einen Machtkampf angezettelt. Die Linken, und das ist genau der Punkt, sollen sich der Polizei unterwerfen. In den meisten Fällen gewinnt die Polizei.

Doch die Fusion hat auf ihrer Seite so einiges zu bieten. Was Hoffmann-Ritterbusch nicht berücksichtigt hat, ist dass es bereits über 20 Jahre miteinander funktioniert hat. Blind ist das polizeiliche Auge auch dahingehend, das nicht nur die Fusion, sondern der Kulturkosmos insgesamt ein Wirtschaftsfaktor in der dünn besiedelten Region geworden ist. Hier hopsen nicht einfach 300 Linksradikale über die Wiese. Übers Jahr gesehen zieht der Kulturkosmos mehr als 70 000 Menschen in die Region.

Ein Scharmützel mit Schwerverletzten in Lärz könnte Kulturliebhabende vertreiben und Anwohner*innen nachhaltig verunsichern, was auch den Lärzer Bürgermeister von der CDU und andere Anwohner*innen zum Protest für die Fusion auf die Straße trieb. Das »quasi-militärische« Szenario, stößt auch der LINKEN auf, so dass das Polizeikonzept im Schweriner Landtag verhandelt werden. Diese und viele weitere Faktoren sprechen dafür, das die Fusion die Probe gewinnt.