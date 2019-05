Im kommenden Jahr wird die Buchbranche in Deutschland erstmals einen Deutschen Sachbuchpreis vergeben. Die Auszeichnung wird bei der Premiere am 16. Juni 2020 im Humboldt Forum in Berlin verliehen. Der Preis prämiert in deutscher Sprache verfasste, nicht-fiktionale Bücher mit Bezug zum Zeitgeschehen. Mit der Auszeichnung wolle man die Aufmerksamkeit auf das Sachbuch als Wissensvermittler und Impulsgeber für den öffentlichen Diskurs lenken, hieß es. dpa/nd