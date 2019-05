Wenn die Aktionäre der Daimler AG am Mittwoch zur Hauptversammlung in Halle 26 des Berliner Messezentrums zusammenkommen, erleben sie eine Zeitenwende. Dieter Zetsche tritt nach über 13 Jahren als Vorstandschef ab - sein Nachfolger ist mit dem schwedischen Manager Ola Källenius erstmals in der 130-jährigen Firmengeschichte kein Ingenieur und auch kein deutscher Staatsbürger.

Unter Zetsche war das Image vom unverwüstlichen Rentner-Benz zum hoch motorisierten Status-Flitzer auch für Jüngere umgemodelt worden. Nach dem von ihm beendeten Chrysler-Fusions-Debakel lief es wirtschaftlich lange Zeit ziemlich gut. Auch der Gesamtbetriebsratschef und Aufsichtsratsvize Michael Brecht ist zufrieden: »Insgesamt, glaube ich, haben wir eine sehr gute Entwicklung in den letzten Jahren gehabt.«

Doch zuletzt ging es stark bergab mit den Profiten. Der Dieselskandal und die Probleme mit dem neuen Abgasprüfverfahren WLTP zeigen deutlich Wirkung. 700 000 Me...