Der Hamburger Hafen sichert bundesweit 250 000 Arbeitsplätze. Foto: dpa/Bodo Marks

Ausgerechnet das weit entfernte Bayern ist der größte inländische Kunde des Hamburger Hafens. In diesem Jahr werden etwa 700 000 Container zwischen der Hansestadt und dem Freistaat transportiert. Kaum weniger Frachtboxen gelangen umgekehrt aus Baden-Württemberg und Sachsen an die Waterkant. Angesichts der Bedeutung der norddeutschen Seehäfen für die Industrie im Süden hat sich die Bundesregierung entschlossen, die alle zwei Jahre stattfindende Nationale Maritime Konferenz erstmals tief im Süden zu veranstalten. Auf dem zweitägigen Gipfel in Friedrichshafen am Bodensee treffen ab Mittwoch die Spitzen der Branche mit Bankvertretern, Kanzlerin Angela Merkel, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und weiterer Politprominenz zusammen.

Ansonsten hält sich der Wirtschaftszweig in seiner Bedeutung für die Gesamtwirtschaft für unterschätzt. Allein der Hamburger Hafen, der nach Einschätzung seiner Marketingorganisation HHM Deutschlands größtes zusam...